Гособлигации США практически не отреагировали на сохранение ставки ФРС

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Доходность десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжает слабо снижаться после объявления ожидаемого решения ФРС США о сохранении базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 22.06 мск опускалась на 1 базисный пункт - до 2,966%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 0,1 базисного пункта - до 3,136%.

Таким образом, гособлигации практически не отреагировали на решение ФРС. До оглашения в 21.00 мск решения по ставке доходность US Treasuries также незначительно снижалась: десятилетних - на 0,4 базисного пункта, до 2,972%, а тридцатилетних - на 0,7 базисного пункта, до 3,13%.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 12-13 июня.