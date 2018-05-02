Рубль отыграл сохранение ставки ФРС США в соответствии с курсовой динамикой форекс

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Рубль слабо отреагировал на ожидаемое сохранение ставки ФРС США, отыграв решение американского регулятора в соответствии с курсовой динамикой форекс, где евро подрос к доллару, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.09 мск рос на 94 копейки — до 63,91 рубля, курс евро - на 52 копейки, до 76,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на форекс снизился после оглашения решения ФРС. Евро поднимался в район 1,2 доллара — примерно на 0,5 цента. На российском валютном рынке это проявилось в некотором замедлении темпов роста доллара и ускорении темпов роста евро к рублю.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая сохранила базовую ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали участники рынка.

При этом в комментарии по итогам заседания регулятор отметил, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться вблизи целевого уровня в 2%.