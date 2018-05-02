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Индексы США снизились на фоне решения ФРС по ставке


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в среду снизились на фоне прогнозируемого решения Федрезерва по ставке, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,72% - до 23924,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,42% - до 7100,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,72%, до 2635,67 пункта.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.

Как говорится в комментарии регулятора, ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%. "Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для дальнейших постепенных повышений ключевой ставки", — отмечается в релизе.

Трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.

"Рынок побаивается, что растущая инфляция заставит ФРС увеличить ставку больше, чем трижды в этом году, однако заявление Федрезерва несколько обнадеживает, поскольку на то нет никаких намеков", - отметила агентству MarketWatch инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн (Kate Warne). В США продолжается сезон отчетов. Так, корпорация Apple AAPL в ночь на среду сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 17% - до 33,887 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,63 доллара против 5,46 доллара годом ранее.

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт — MasterCard отчиталась об увеличении чистой прибыли до рекордного уровня в 1,5 миллиарда долларов. Выручка также достигла рекордной отметки 3,58 миллиарда долларов, увеличившись на 31%.

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