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Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже


Финансы / Рынки

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) на Гонконгской бирже, следует из сообщения на сайте биржи.

Условия IPO компания не разглашает. Однако, по словам источников, Xiaomi планирует реализовать акции на 10 миллиардов долларов, а капитализация может быть оценена до 100 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг.

IPO Xiaomi может стать крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году IPO китайского интернет-гиганта Alibaba, отмечает агентство.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов.

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