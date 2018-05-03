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Доллар дешевеет к евро и иене после решения ФРС США по ставке


Рынки / Валюта

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро и иене в четверг утром на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался менее чем на 0,01%, до 92,51 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1985 доллара с 1,1951 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 109,67 иены за доллар со 109,84 иены на прошлых торгах.

По итогам заседания ФРС, которое состоялось 1-2 мая, регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали аналитики. В то же время инвесторы не услышали каких-либо подсказок со стороны Федрезерва о его дальнейшей монетарной политике.

"ФРС сигнализировала о продолжении политики постепенного повышения ставок, а не повышения ставок более быстрыми темпами, по крайней мере сейчас", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста UOB в Сингапуре Элвина Лью (Alvin Liew).

Теперь, как отмечает агентство, трейдеры сосредоточены на ожиданиях макростатистики, которая будет опубликована позднее в четверг. В частности, станут известны статданные по заявкам на пособие по безработице, по торговому балансу страны в марте, также будет обнародована статистика по деловой активности в сфере услуг США в апреле.

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