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Золото дорожает в ожидании торговых переговоров США и Китая


Commodities / Рынки

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Цена золота растет в четверг утром на фоне ожиданий инвесторами торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,8 доллара, или на 0,37% - до 1310,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,46% - до 16,45 доллара за унцию.

В четверг в Пекине начинаются двухдневные торговые переговоры между Китаем и США. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

По мнению аналитика ANZ Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes), которое приводит агентство Рейтер, в последние дни были сигналы, что переговоры пройдут не так гладко, как ожидалось, поэтому это событие определенно будет в фокусе инвесторов в ближайшие дни. Рост геополитической неопределенности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

В то же время трейдеры обратили внимание на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленное в среду, сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.

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