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События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 мая


Рынки
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPYЯпония - День Конституции
4:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (март)-4,2%2,6% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Сальдо торгового баланса (март)1,349 млрд австрал. долл1,527 млрд австрал. долл (факт)
10:00 EURИспания - Изменение количества безработных-47,7 тыс -100,2 тыс
11:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)51,753,5
11:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,235%
12:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1%0,9%
12:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)1,3%1,3%
15:00 EURЕврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
15:30 USDСША - Объем экспорта204,45 млрд долл
15:30 USDСША - Объем импорта262,04 млрд долл
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице209 тыс225 тыс
15:30 USDСША - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)2,7%0,9%
15:30 USDСША - Сальдо торгового баланса (март) -57,6 млрд долл -50 млрд долл
15:30 USDСША - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018)2,5%3,1%
15:30 CADКанада - Сальдо торгового баланса (март) -2,69 млрд канад. долл -2,3 млрд канад. долл
15:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
16:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)54,8
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)54,454,4
17:00 USDСША - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)-0,7%
17:00 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)2,6%
17:00 USDСША - Объём промышленных заказов (м/м) (март)1,2%1,3%
17:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)56,6
17:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель)58,858,1

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (апрель)50,651,3
16:00 мск RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 27.04)463,8 млрд долл (на 20.04)
 RUBНОВАТЭК - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 20.04.2018, фин. див-ды 2017)6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 20166,95 (1П2017) + 8 (фин) - див-д 2017
 RUBМосэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
 RUBЭнел Россия - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
 RUBЛенэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
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