События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 мая

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония - День Конституции
|4:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (март)
|-4,2%
|2,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Сальдо торгового баланса (март)
|1,349 млрд австрал. долл
|1,527 млрд австрал. долл (факт)
|10:00
|EUR
|Испания - Изменение количества безработных
|-47,7 тыс
|-100,2 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|51,7
|53,5
|11:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,235%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,3%
|1,3%
|15:00
|EUR
|Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
|15:30
|USD
|США - Объем экспорта
|204,45 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Объем импорта
|262,04 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|209 тыс
|225 тыс
|15:30
|USD
|США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)
|2,7%
|0,9%
|15:30
|USD
|США - Сальдо торгового баланса (март)
|-57,6 млрд долл
|-50 млрд долл
|15:30
|USD
|США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018)
|2,5%
|3,1%
|15:30
|CAD
|Канада - Сальдо торгового баланса (март)
|-2,69 млрд канад. долл
|-2,3 млрд канад. долл
|15:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|16:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|54,8
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|54,4
|54,4
|17:00
|USD
|США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,7%
|17:00
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)
|2,6%
|17:00
|USD
|США - Объём промышленных заказов (м/м) (март)
|1,2%
|1,3%
|17:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель)
|56,6
|17:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
|58,8
|58,1
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|50,6
|51,3
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 27.04)
|463,8 млрд долл (на 20.04)
|RUB
|НОВАТЭК - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 20.04.2018, фин. див-ды 2017)
|6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016
|6,95 (1П2017) + 8 (фин) - див-д 2017
|RUB
|Мосэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|Энел Россия - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|Ленэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017