События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 мая

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 3 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз JPY Япония - День Конституции 4:30 AUD Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (март) -4,2% 2,6% (факт) 4:30 AUD Австралия - Сальдо торгового баланса (март) 1,349 млрд австрал. долл 1,527 млрд австрал. долл (факт) 10:00 EUR Испания - Изменение количества безработных -47,7 тыс -100,2 тыс 11:30 GBP Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 51,7 53,5 11:40 EUR Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,235% 12:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1% 0,9% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,3% 1,3% 15:00 EUR Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио 15:30 USD США - Объем экспорта 204,45 млрд долл 15:30 USD США - Объем импорта 262,04 млрд долл 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 209 тыс 225 тыс 15:30 USD США - Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018) 2,7% 0,9% 15:30 USD США - Сальдо торгового баланса (март) -57,6 млрд долл -50 млрд долл 15:30 USD США - Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2018) 2,5% 3,1% 15:30 CAD Канада - Сальдо торгового баланса (март) -2,69 млрд канад. долл -2,3 млрд канад. долл 15:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере 16:45 USD США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 54,8 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 54,4 54,4 17:00 USD США - Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,7% 17:00 USD США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) 2,6% 17:00 USD США - Объём промышленных заказов (м/м) (март) 1,2% 1,3% 17:00 USD США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (апрель) 56,6 17:00 USD США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (апрель) 58,8 58,1

Российские события