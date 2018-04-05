FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют


Рынки / Акции

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,14% - до 6,22 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,63%, до 64,65 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,16%, до 123,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP теряли в цене 0,08%, достигая 4,48 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 0,21%, до 24,15 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 0,73% - до 1,85 доллара, Сбербанка SBER - на 0,94%, до 14,75 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,61% - до 20,22 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,42% - до 17,17 доллара, бумаги "Северстали" CHMF - на 0,16% - до 15,56 доллара, НЛМК - дорожали на 0,28%, до 24,77 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,07% - до 18,86 доллара, "Ленты" - росли в цене на 0,09%, до 5,7 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 0,44% - до 3,44 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ