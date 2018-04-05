Рынок акций РФ растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля, индекс Мосбиржи торгуется около уровня предыдущего закрытия.

Индекс Мосбиржи к 13.21 мск торговался у уровня в 2306,43 пункта, индекс РТС рос на 0,81%, до 1145,71 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 60 копеек - до 63,42 рубля, курс евро - на 48 копеек - до 76 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,03% - до 73,38 доллара за баррель. В четверг нефть торгуется в диапазоне 72,94-73,64 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы открылись на отрицательной территории, отыгрывая в основном неблагоприятный внешний фон, где вслед за американскими рынками снизились азиатские и европейские площадки. Однако укрепление рубля и рост цен на нефть вкупе с экономическими сигналами смогли вытянуть наши бенчмарки в зону роста, хотя и скромного", - говорит Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Камаза" KMAZ растут на 3,83% - до 51,5 рубля (уже поднимались на 4,8%, до 51,95 рубля – максимума с 13 апреля) на фоне позитивных данных по МСФО за 2017 год.

Чистая прибыль группы "Камаз" по МСФО за 2017 год выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом, до 3,45 миллиарда рублей.

Выручка увеличилась на 18%, до 156 миллиардов рублей. Показатель EBITDA вырос на 75%, до 10,8 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA - до 6,8% в сравнении с 4,6% годом ранее.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Полюса" (2,08%), бумаги Сбербанка SBER(префы поднимаются на 1,51%, обыкновенные акции на 0,9%), акции "Энел Россия" (1,22%), ИСКЧ (1,08%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(0,99%), а также обыкновенные акции "Мечела" MTLR(0,93%), префы "Транснефти" (0,91%) и акции Московской биржи (0,87%).

Среди лидеров падения – префы "Селигдара" SELG(-3,31%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,17%), акции ММК (-1,98%), "Яндекса" YNDX(-1,63%), "Интер РАО" IRAO(-1,44%), "Роснефти" ROSN(-1,38%), бумаги "Татнефти" TATN(префы снижаются на 1,37%, обыкновенные акции – на 1,27%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативный, индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2290-2320 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

"Сегодня и завтра внимание мировых инвесторов будет направлено на торговые переговоры США и Китая. Позитивные комментарии с этого фронта способны улучшить общую атмосферу на фондовых площадках и подбодрить отечественные индексы", - комментирует Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".