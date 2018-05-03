Биржи АТР в основном выросли на фоне старта торговых переговоров США и Китая

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в "зеленой зоне", инвесторы сосредоточили свое внимание на двухдневных торговых переговорах США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64% - до 3100,86 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,01%, до 1792,89 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,34% - до 30313,37 пункта, корейский KOSPI - на 0,73%, до 2487,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся к закрытию на 0,8% и составил 6098,3 пункта.

Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.

В четверг начинаются двухдневные переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

Некоторое давление на биржи региона оказывали индексы США, которые по итогам закрытия среды опустились на 0,4-0,7%. Вечером в среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила ставку на текущем уровне в 1,5-1,75%. ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%.