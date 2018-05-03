Биржи США в минусе после заседания ФРС и на фоне торговых переговоров с КНР

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в ходе торгов четверга, инвесторы отыгрывают итоги заседания Федрезерва, обращая при этом свое внимание на торговые переговоры между китайской и американской сторонами, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,08% - до 23667,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,97%, до 7031,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,12%, до 2606,09 пункта.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США, объявила о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых, как и прогнозировали аналитики. При этом регулятор ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки. Следующая встреча запланирована на 12-13 июня.

Инвесторы также обращают свое внимание на переговоры США и КНР по торговле, которые проходят в Пекине 3-4 мая. Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

При этом индексы лишь незначительно поддерживаются позитивной статистикой по США. Так, дефицит торгового баланса страны в марте сократился на 8,8 миллиарда долларов, или на 15% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до 49 миллиардов долларов. Аналитики ждали снижения дефицита торгового баланса только до 50 миллиардов долларов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 211 тысяч, при прогнозе роста на 16 тысяч, до 225 тысяч. Кроме того, среднее число заявок за четыре недели и количество получающих пособие по безработице в США за минувшую неделю упали до минимума с 1973 года.