ОБЗОР: Рынок акций РФ просел вслед за зарубежными площадками

МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ просел в четверг по основным индексам на негативном внешнем фоне, несмотря на значительное укрепление рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,4%, до 2274,07, индекс РТС - на 1,73%, до 1128,22 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.12 мск снижался на 96 копеек, до 63,06 рубля, курс евро - на 97 копеек, до 75,91 рубля.

Июльский фьючерс марки Brent рос на 0,33% - до 73,6 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Со стороны внешнего фона сегодня отмечалось отчётливо негативное влияние: к концу сессии американский S&P 500 падал на 1,01%, а европейский STOXX 600 снижался на 0,99%", - комментирует положение Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Камаза" KMAZ(1,92%), "Алросы" ALRS(1,35%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(1,26%), акции Московской биржи (1,08%), а также акции ЛСР (1,02%), БСП (0,69%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(0,66%) и акции ПИКа (0,65%).

Среди лидеров падения — ГДР En+ (-7,8%), акции "Интер РАО" IRAO(-4,87%), "Яндекса" YNDX(-3,93%), "Роснефти" ROSN(-3,47%), ММК (-3,22%) и префы "Татнефти" TATN(-3,21%).

"Роснефть" дешевела после того, как сошла на нет спекулятивная поддержка планов обратного выкупа. Компания не озвучила детали дальнейшей судьбы выкупаемых акций, поэтому рынок, по всей видимости, не очень верит в то, что они будут впоследствии погашены", - отмечает Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу индексы останутся под давлением, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2270-2300 пунктов, индекс РТС – 1130-1150 пунктов, прогнозирует Анна Кокорева из "Альпари".

Иван Марчена из ГК Forex Club прогнозирует, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2230-2330 пунктов, а РТС – в коридоре 1115-1145 пунктов.

"Среднесрочная техническая картина в индексе Мосбиржи продолжает оставаться нейтральной. За минувшие три недели он сумел отыграть свою недавнюю резкую просадку, состоявшуюся по факту ужесточения экономических санкций со стороны США. Тот факт, что долларовый индекс РТС пока не сумел восстановить свои позиции, говорит в пользу дальнейшей позитивной переоценки рублевой стоимости российских акций. Особенно это относится к бумагам экспортирующих компаний. Поэтому во второй половине мая не исключено повышение индекса Мосбиржи в район 2350 пунктов", - комментирует ситуацию Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".