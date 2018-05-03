Биткоин дорожает на новостях о запуске Goldman Sachs торговли фьючерсами на криптовалюту

МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером продолжает дорожать на сообщениях о запуске банком Goldman Sachs торговли биткоин-фьючерсами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.49 мск биткоин дорожал на 6,26%, до 9,708 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта росла в цене на 5,59%, до 9,647 тысячи долларов, на OKEx - на 5,82%, до 9,679 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в цене: Ethereum - на 11,7%, до 756,49 доллара, Ripple - на 3,22%, до 0,878 доллара, Bitcoin Cash - на 2,57%, до 1488,14 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 452,26 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. планирует начать торговлю фьючерсами на биткоин, сообщила газета New York Times со ссылкой на исполнительного директора банка Рану Яред (Rana Yared). По ее словам, Goldman Sachs начнет использовать собственный капитал для торговли фьючерсными контрактами на биткоин от имени клиентов в ближайшие несколько недель. Банк также создаст собственную, более гибкую версию фьючерса.

В декабре СМИ сообщали, что Goldman Sachs работает над созданием отдела торговых операций для работы с такими криптовалютами, как биткоин. Отмечалось, что новый отдел будет действовать в рамках подразделения по торговле валютами и сырьевыми товарами, которое совершает операции в электронном виде.