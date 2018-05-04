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"Опора" предлагает считать самозанятыми граждан РФ с доходами до 20 млн руб


Рынки

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Общественная организация "Опора России" поддерживает инициативу Минфина ввести в РФ с 2019 года налог на самозанятых со ставкой 3%, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 миллионов рублей в год, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим - 10 миллионов рублей в год. Эта граница сейчас обсуждается.

"Мы поддерживаем данную инициативу… Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%" - сказал Калинин.

"Важно определить уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей", - продолжил собеседник агентства.

При этом, по словам Калинина, введение для самозанятых граждан ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов было бы излишним, поскольку многие из них имеют другое постоянное место работы, где эти взносы за них платит работодатель.

В прошлом году власти РФ уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.

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