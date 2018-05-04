Курс доллара слабо изменяется к мировым валютам в ожидании данных по безработице в США

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром незначительно снижается по отношению к евро, иене и корзине валют на фоне ожидания участниками торгов данных по безработице в США за апрель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1993 доллара за евро с 1,1989 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 109,04 иены за доллар со 109,19 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,03% - до 92,38 пункта.

В пятницу до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует ежемесячную статистику по безработице. По прогнозам аналитиков, безработица в США в апреле сократилась до 4% с уровня марта в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 189 тысяч после роста на 103 тысячи месяцем ранее. Также ожидается, что почасовая зарплата в стране в месячном выражении выросла на 0,2% после роста на 0,3% месяцем ранее.

"Вероятно, курс доллара будет укрепляться, особенно по отношению к евро, если данные по рынку труда США укажут на хороший рост зарплаты в стране", - приводит агентство Рейтер мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes). При этом эксперт добавил, что укрепление курса евро сейчас связано, скорее, с фиксацией прибыли инвесторами по коротким позициям в европейской валюте.