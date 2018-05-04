Биржи АТР преимущественно снижаются в ожидании статистики по рынку труда США

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий трейдерами статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12% - до 3097,02 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,11%, до 1794,88 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 30208,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2470,48 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47%, до 6068,6 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.

Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по рынку труда страны. В частности, инвесторы ожидают данных по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики.

По мнению главы отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани (Tareck Horchani), чьи слова приводит агентство Market Watch, азиатские индексы могут продемонстрировать краткосрочный отскок вниз после выхода статданных в том случае, если рост занятости в США окажется слабым, что, в свою очередь, повысит опасения инвесторов по поводу ускорения темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. В среду регулятор объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых.

Участники рынка также продолжают ожидать новостей о двухдневных торговых переговорах между США и Китаем, которые проходят в Пекине, начиная с 3 мая. Страны начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.