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Золото дорожает на фоне снижения курса доллара к мировым валютам


Commodities / Рынки

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу незначительно растет, реагируя на снижение курса доллара к мировым валютам в ожидании данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04% - до 1313,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,14% - до 16,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается при этом на 0,03% - до 92,38 пункта.

Курс доллара снижается в пятницу к мировым валютам в ожидании того, что до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует ежемесячную статистику по безработице. По прогнозам аналитиков, безработица в США в апреле сократилась до 4% с уровня марта в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 189 тысяч после роста на 103 тысячи месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежной политике. В среду регулятор ожидаемо сохранил ставку на текущем уровне в 1,5-1,75% годовых. При этом ФРС ожидает, что экономические условия в США будут служить основанием для дальнейшего постепенного повышения ключевой ставки.

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