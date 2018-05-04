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Биткоин растет на сообщениях о запуске Goldman Sachs торговли фьючерсами на криптовалюту


Рынки / Валюта

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром торгуется на уровне более 9,6 тысячи долларов, инвесторы продолжают отыгрывать сообщения о запуске банком Goldman Sachs торговли биткоин-фьючерсами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.39 мск биткоин дорожал на 4,08%, до 9,617 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов пятницы криптовалюта приближалась к психологической отметке в 10 тысяч долларов, дорожая до 9,875 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин рос в цене на 4,34%, до 9,625 тысячи долларов, на OKEx — на 4,59%, до 9,618 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожает на 7,87%, до 776,21 доллара, Ripple - на 0,81%, до 0,869 доллара, Bitcoin Cash - дешевеет на 0,7%, до 1481,17 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 452,88 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.

Трейдеры продолжают реагировать на новости четверга. Газета New York Times сообщила о планах американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. начать торговлю фьючерсами на биткоин. Исполнительный директор банка Рана Яред (Rana Yared) заявила, что Goldman Sachs начнет использовать собственный капитал для торговли фьючерсными контрактами на биткоин от имени клиентов в ближайшие несколько недель. Кроме того, банк также создаст собственную, более гибкую версию фьючерса.

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