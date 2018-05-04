События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 мая

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония - День зелени - выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)
|52,3
|52,9 (факт)
|10:00
|EUR
|Испания - Изменение количества безработных
|-47,7 тыс
|-86,7 тыс (факт)
|10:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|56,2
|56,1
|10:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|52,6
|53
|10:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
|57,4
|57,4
|10:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|54,1
|54,1
|11:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)
|55,2
|55,2
|11:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)
|55
|55
|12:00
|EUR
|Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,10%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель)
|0,30%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
|103 тыс
|192 тыс
|15:30
|USD
|США - Доля экономически активного населения (апрель)
|62,90%
|15:30
|USD
|США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель)
|102 тыс
|194 тыс
|15:30
|USD
|США - Уровень безработицы (апрель)
|4,10%
|4%
|16:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|17:00
|CAD
|Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель)
|59,8
|60,2
|19:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|825
|22:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|37,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|712,4 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|136,6 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|211,0 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-3,4 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|0,6 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|13,8 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|130,6 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Московская Биржа - данные по обороту торгов за апрель
|RUB
|Mail.ru Group - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|11:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group - телеконференция менеджмента
|RUB
|Ленэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,4%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|RUB
|Магнит - СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Транснефть - СД (план мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2018)