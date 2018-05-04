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События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 мая


Рынки
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPYЯпония - День зелени - выходной на Токийской фондовой бирже
4:30 AUDАвстралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель)52,352,9 (факт)
10:00 EURИспания - Изменение количества безработных-47,7 тыс -86,7 тыс (факт)
10:15 EURИспания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)56,256,1
10:45 EURИталия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)52,653
10:50 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)57,457,4
10:55 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)54,154,1
11:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель)55,255,2
11:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель)5555
12:00 EURЕврозона - Объём розничных продаж (м/м) (март)0,10%0,50%
15:30 USDСША - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель)0,30%0,20%
15:30 USDСША - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)103 тыс192 тыс
15:30 USDСША - Доля экономически активного населения (апрель)62,90%
15:30 USDСША - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель)102 тыс194 тыс
15:30 USDСША - Уровень безработицы (апрель)4,10%4%
16:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
17:00 CADКанада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель)59,860,2
19:00 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
20:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes825
22:00 USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
22:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/37,4 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC712,4 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC136,6 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC211,0 тыс
22:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC-3,4 тыс
22:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC0,6 тыс
22:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю13,8 тыс
22:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC130,6 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBМосковская Биржа - данные по обороту торгов за апрель
 RUBMail.ru Group - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
11:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY) RUBMail.ru Group - телеконференция менеджмента
 RUBЛенэнерго - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,4%
16:00 RUBИндекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%
 RUBМагнит - СД (выборы председателя СД)
 RUBТранснефть - СД (план мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2018)
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