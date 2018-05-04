События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 мая

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз JPY Япония - День зелени - выходной на Токийской фондовой бирже 4:30 AUD Австралия - Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель) 52,3 52,9 (факт) 10:00 EUR Испания - Изменение количества безработных -47,7 тыс -86,7 тыс (факт) 10:15 EUR Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 56,2 56,1 10:45 EUR Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 52,6 53 10:50 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель) 57,4 57,4 10:55 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 54,1 54,1 11:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 55,2 55,2 11:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 55 55 12:00 EUR Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,10% 0,50% 15:30 USD США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (апрель) 0,30% 0,20% 15:30 USD США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель) 103 тыс 192 тыс 15:30 USD США - Доля экономически активного населения (апрель) 62,90% 15:30 USD США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (апрель) 102 тыс 194 тыс 15:30 USD США - Уровень безработицы (апрель) 4,10% 4% 16:00 EUR Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана 17:00 CAD Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апрель) 59,8 60,2 19:00 USD США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка) 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 825 22:00 USD США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) 22:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 37,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 712,4 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 136,6 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 211,0 тыс 22:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -3,4 тыс 22:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 0,6 тыс 22:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 13,8 тыс 22:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 130,6 тыс

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