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Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме TCS Group и "Системы"


Рынки / Акции

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", кроме расписок TCS Group Holding Plc и АФК "Система" AFKS, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,39% - до 6,12 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,92%, до 64,89 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,88%, до 124,5 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 0,8%, достигая 4,51 доллара, "Газпром нефти" - на 0,21%, до 24,1 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,42% - до 1,86 доллара, Сбербанка SBER - на 0,64%, до 14,88 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,36% - до 20,68 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,14% - до 17,22 доллара, бумаги "Северстали" CHMF - на 1,07% - до 15,62 доллара, НЛМК - на 0,37%, до 24,57 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT поднимались в цене на 1,01% - до 18,81 доллара, "Ленты" - на 1,33%, до 5,72 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,26% - до 3,41 доллара.

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