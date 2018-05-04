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Биржи АТР закрылись в минусе на фоне ожидания статистики по безработице США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.

Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.

Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

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