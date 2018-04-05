Рынок акций РФ растет вслед за большинством бумаг нефтегазового сектора

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вслед за большинством бумаг нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 12.54 мск рос на 0,67% - до 2289,34 пункта, индекс РТС - на 0,79%, до 1137,16 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 39 копеек - до 63,42 рубля, курс евро - на 29 копеек - до 75,87 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,16% - до 73,5 доллара за баррель.

"Ведущие фондовые индексы РФ начали торги пятницы на мажорной ноте и сохраняют боевой настрой после полудня. Внешний фон немного улучшился: после снижения в США и Азии, европейские акции демонстрируют в основном "бычью" динамику, что служит в качестве небольшой поддержки для отечественных площадок", - комментирует аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русала" на Московской бирже в начале торгов в пятницу поднимались на 2,6% на сообщении о том, что делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) "Русала" с парижской биржи Euronext запланирован на 7 мая. "Русал" сообщил о намерении провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с биржи Euronext в начале апреля. Изначально планировалось, что бумаги компании будут исключены из котировального списка 4 мая.

На самом деле решение акционеров "Русала" о добровольном делистинге с биржи ценных бумаг компании уже является техническим, отмечает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Вопрос о делистинге с Euronext обсуждался еще месяц назад. Это правильное решение, так как смена контролирующего акционера в "Русале" представляется почти неизбежной, причем Минфин США будет следить, чтобы Олег Дерипаска не продал часть пакета своих акций аффилированной структуре. А смена контролирующего акционера всегда связана с какими-либо изменениями в стратегии компании. Получается, что ранее инвесторы приобрели акции одной компании с одной стратегией, а потом, в силу непредвиденных обстоятельств, компания стала совсем другой, на что не все инвесторы подписывались. Так что решение "Русала" уйти с биржи Euronext вполне обоснованно", - комментирует она.

Впрочем, после непродолжительного роста в начале дня акции "Русала" перешли к снижению и к текущему моменту падают на 2,88%. Также снижаются ГДР En+ (-5,32%) после роста на открытии торгов. Падают мало ликвидные бумаги группы "ГАЗ" GAZA(префы падают на 8,32%, обыкновенные акции – на 1,69%).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Камаза" KMAZ(4,15%), "Магнита" MGNT(1,95%), "Полюса" (1,61%), бумаги "Татнефти" TATN(префы растут на 1,53%, обыкновенные акции – на 1,39%), акции "Новатэка" NVTK(1,52%), префы "Транснефти" (1,34%), акции "Газпром GAZP нефти" (1,25%), "Роснефти" ROSN(1,21%), "Лукойла" LKOH(1,16%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(1,06%), а также обыкновенные акции "Мечела" MTLR(0,93%), префы "Транснефти" (0,91%).

Также основные индексы поддерживает рост акций "Газпрома" (0,54%), имеющего большой вес в их расчете.

Среди лидеров падения – префы "Селигдара" SELG(-1,35%), акции ТГК-1 (0,91%), акции "Дикси" (-0,77%), "Аэрофлота" AFLT(-0,76%), префы "Башнефти" (-0,71%), АФК "Система" AFKS(-0,65%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нефть торгуется с нисходящим уклоном, однако если коррекция не получит развитие, и в ближайшее время котировки смогут стабилизироваться, российские индексы смогут остаться на положительной территории до конца сессии, даже если американские площадки откроются без энтузиазма, отмечает Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

"В понедельник пройдет инаугурация Владимира Путина, в преддверии которой рынок может немного просесть. Однако после этого мероприятия, уже на следующей неделе, вполне возможны новые кадровые назначения, которые будут позитивно встречены рынком", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

Поддерживать рынок будет и наступление дивидендного сезона, отмечает аналитик. Поэтому если на мировые площадки не придет негатив, российский рынок акций в ближайшее время имеет все шансы обновить исторические максимумы, считает он.