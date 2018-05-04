FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана


Commodities / Рынки

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, инвесторы ожидают решения от американской стороны в отношении санкций против Ирана, которое должно быть озвучено на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% - до 73,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 68,7 доллара за баррель.

Рынки по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

"Это будет основной проблемой, которая займет нефтяной рынок, а фундаментальные факторы, такие как уровень запасов и добычи, отойдут на второй план, пока эта проблема не будет решена", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Вечером в пятницу также будет опубликована статистика по изменению числа буровых установок в США за неделю от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За неделю по 27 апреля число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,78%, до 1021 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 151 штуку, или на 17%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 5 штук, или на 0,6%, до 825 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 1,5%, до 195 единиц.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ