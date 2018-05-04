Нефть дорожает на ожидании решения Трампа по санкциям против Ирана

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, инвесторы ожидают решения от американской стороны в отношении санкций против Ирана, которое должно быть озвучено на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38% - до 73,9 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до 68,7 доллара за баррель.

Рынки по-прежнему обращают внимание на ситуацию вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

"Это будет основной проблемой, которая займет нефтяной рынок, а фундаментальные факторы, такие как уровень запасов и добычи, отойдут на второй план, пока эта проблема не будет решена", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Вечером в пятницу также будет опубликована статистика по изменению числа буровых установок в США за неделю от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За неделю по 27 апреля число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,78%, до 1021 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 151 штуку, или на 17%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 5 штук, или на 0,6%, до 825 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 1,5%, до 195 единиц.