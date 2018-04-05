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Рубль днем компенсировал часть снижения на дорожающей нефти


Рынки / Валюта

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Курс рубля к доллару днем снижался и рос к евро после выхода апрельских данных по рынку труда США.

Рынок нефти пытается закрепиться на отметке 74 доллара за баррель, что поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.25 мск рос на 0,26 рубля — до 63,29 рубля, курс евро снижался на 0,14 рубля — до 75,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Курс рубля днем снижался к доллару и рос к евро, подорожав немного после утреннего снижения к обеим валютам. Попытки рынка нефти закрепиться на уровне 74 доллара за баррель сорта Brent поддерживают курс российской валюты. Слабые данные по рынку труда США на некоторое время помогли росту рисковых активов, отмечают трейдеры.

Безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи. Аналитики полагали, что безработица в апреле снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 189 тысяч.

"Черное золото" получает поддержку также от усиливающихся ожиданий выхода США из ядерной сделки и восстановления санкций против Ирана. Решение по этому вопросу Трамп примет до 12 мая. Возобновление антииранских санкций понизит предложение нефти на мировом рынке, что подтолкнет ее цены к обновлению многолетних максимумов, полагают эксперты.

В целом же рыночная активность валютных торгов между майскими праздниками в России остается низкой. Ожидание инаугурации в понедельник Владимира Путина на посту президента России также сдерживает активность валютных торгов, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро днем менялись против рубля разнонаправленно в пределах 0,3%. Рублевая цена черного золота остается в районе отметки 4,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Российские экспортеры нарастили объемы продаж иностранной валюты, накопившейся за время праздников, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

Пока курс пары USD/RUB, вероятно, удержится на отметке 63,2, оценил он.

Расчёты цены нефти в апреле позволяют предположить, что объёмы покупки валюты Минфином в период с 10 мая могут возрасти более чем на треть до 340-360 миллиардов рублей в месяц, оценил Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"То есть объёмы на уровне 18-19 миллиардов рублей в день станут обычным делом. Поэтому можно говорить о росте влияния валютных покупок на рынок, что, конечно, снижает вероятность возвращения пары USD/RUB к уровням 59-60 в ближайший месяц", - добавил он.

 

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