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Биржи США растут после публикации данных по рынку труда в стране


Рынки / Индексы

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне данных министерства труда страны по безработице и росту зарплат, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,21%, до 23980,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,49%, до 7122,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2634,07 пункта.

По сообщению Минтруда США, безработица в стране в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи. При этом аналитики ждали снижения безработицы только до 4% и роста числа рабочих мест на 189 тысяч.

Рынки также отреагировали на данные по заработной плате в США, на основании которых трейдеры пытаются делать прогнозы относительно темпов ускорения инфляции в стране. Почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,84 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.

Поддержку американским индексам оказывают возросшие ожидания того, что медленный рост зарплат на фоне рекордно низкой безработицы заставит Федеральную резервную систему (ФРС) США усомниться в темпах ускорения инфляции и замедлить повышение процентной ставки.

"В ближайшие кварталы ожидается падение уровня безработицы до 3,5% - минимума с конца 1960-х годов. Учитывая это, у ФРС все еще будут основания для повышения ставки, но она захочет увидеть более четкую тенденцию к росту заработной платы", - считает старший экономист Aberdeen Standard Investments Джеймс Макканн (James McCann), чьи слова приводит издание The Wall Street Journal.

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