Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 9,1%

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,4 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В апреле 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках вырос на 9,1% (здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и составил 77,4 триллиона рублей. По итогам месяца зафиксирован рост активности на всех основных рынках биржи: рынок акций (рост 83,5%), рынок облигаций (рост 33,2%), срочный рынок (рост 24,7%), денежный рынок (рост 7,6%) и валютный рынок (рост 6,3%)", - отмечает биржа.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,2%, до 1,818 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 21,1%, до 82,6 миллиарда рублей. В апреле на фондовом рынке биржи были размещены 58 облигационных займов, объем размещения составил 1,555 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 994,4 миллиарда рублей).

Объем торгов на фондовом рынке вырос в 1,5 раза и достиг 3,135 триллиона рублей (без учета однодневных облигаций). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,9 раза, до 1,318 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 59,9 миллиарда рублей, увеличившись в годовом выражении в 1,7 раза.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 6,3% и составил 31,8 триллиона рублей. Торги инструментами спот составили 9 триллионов рублей, сделки своп и форварды составили 22,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи снизился на 3,4% в рублевом выражении и составил 1,446 триллиона рублей, или 23,9 миллиарда долларов.

Объем торгов на срочном рынке в апреле вырос на 24,7% и составил 8,2 триллиона рублей или 139,5 миллиона контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 132,5 миллиона контрактов, опционными контрактами - 7 миллионов контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 663,6 миллиарда рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 7,6% и достиг 31,7 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 1,442 триллиона рублей.