FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 9,1%


Рынки / Акции

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,4 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В апреле 2018 года общий объем торгов на биржевых рынках вырос на 9,1% (здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и составил 77,4 триллиона рублей. По итогам месяца зафиксирован рост активности на всех основных рынках биржи: рынок акций (рост 83,5%), рынок облигаций (рост 33,2%), срочный рынок (рост 24,7%), денежный рынок (рост 7,6%) и валютный рынок (рост 6,3%)", - отмечает биржа.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,2%, до 1,818 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 21,1%, до 82,6 миллиарда рублей. В апреле на фондовом рынке биржи были размещены 58 облигационных займов, объем размещения составил 1,555 триллиона рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций составил 994,4 миллиарда рублей).

Объем торгов на фондовом рынке вырос в 1,5 раза и достиг 3,135 триллиона рублей (без учета однодневных облигаций). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,9 раза, до 1,318 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 59,9 миллиарда рублей, увеличившись в годовом выражении в 1,7 раза.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 6,3% и составил 31,8 триллиона рублей. Торги инструментами спот составили 9 триллионов рублей, сделки своп и форварды составили 22,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи снизился на 3,4% в рублевом выражении и составил 1,446 триллиона рублей, или 23,9 миллиарда долларов.

Объем торгов на срочном рынке в апреле вырос на 24,7% и составил 8,2 триллиона рублей или 139,5 миллиона контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 132,5 миллиона контрактов, опционными контрактами - 7 миллионов контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 663,6 миллиарда рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 7,6% и достиг 31,7 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 1,442 триллиона рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ