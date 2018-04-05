ОБЗОР - Рынок акций РФ закрыл неделю в плюсе при поддержке нефти и рубля

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский фондовый рынок закрыл последние торги недели в плюсе при поддержке дорожающей нефти и укрепляющегося рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,68% - до 2289,47 пункта, индекс РТС - на 1,63%, до 1146,61 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.21 мск снижался на 44 копейки - до 62,59 рубля, курс евро - на 72 копейки, до 74,85 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 1,66% - до 74,84 доллара за баррель и в ходе торгов уже повышался до 75,06 доллара за баррель.

"Сегодня на российском фондовом рынке были достаточно спокойные торги. Утром индекс Московской биржи вырос на 0,5%, после чего консолидировался в районе 2285 пунктов. Рынок притаился в ожидании важных событий следующей недели. 7 мая состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина, после чего Госдума ожидает получить предложение по кандидатуре на пост председателя правительства. Состав кабинета министров будет важным сигналом для рынков", - комментирует Роман Ткачук из "Альпари".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Русала" на Московской бирже в начале торгов в пятницу поднимались на 2,6% на сообщении о том, что делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) "Русала" с парижской биржи Euronext запланирован на 7 мая.

"Русал" в начале апреля сообщил о намерении провести делистинг с биржи Euronext. Изначально планировалось, что бумаги компании будут исключены из котировального списка 4 мая.

Впрочем, после недолгого роста в начале дня акции "Русала" ушли в минус и к закрытию торгов снизились на 2,36% - до 28,09 рубля. Также подешевели GDR En+ (на 6%). Упали в цене и малоликвидные бумаги группы "ГАЗ" GAZA(префы - на 5,02%, обыкновенные акции – на 0,24%).

Решение Euronext о продлении делистинга бумаг "Русала" является позитивной новостью, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". "Алюминиевая компания сможет завершить инициированный ранее процесс добровольного закрытия программы глобальных депозитарных акций. Поскольку "Русал" сам принял это решение, его благополучная реализация не станет сильным ударом для компании", - пояснил он.

"Однако разрешение неопределенности вокруг указанной ситуации не является поводом для покупки ценных бумаг алюминиевой компании в других юрисдикциях. Помимо предстоящего делистинга в Европе, у "Русала" остаются нерешенными многие более серьезные проблемы", - отмечает аналитик.

В частности, в ближайшее время компания может сменить контролирующего акционера. "Это намного более значимый фактор для ее будущего", - подчеркнул Манжос.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста – акции "Камаза" KMAZ(4,85%), префы "Транснефти" (3,52%), акции ПИКа (2,72%), "Полюса" (2,38%), "Новатэка" NVTK(2,31%), а также бумаги "Татнефти" TATN(префы выросли на 1,57%, обыкновенные акции – на 1,44%). Акции "Газпром GAZP нефти" подорожали на 1,23%, "Лукойла" LKOH– на 0,98%, обыкновенные акции "Башнефти" BANE– на 0,49%.

Также российские фондовые индексы поддержал рост акций "Газпрома" (0,72%), имеющего большой вес в их расчете.

Среди аутсайдеров – акции "Аэрофлота" AFLT(-1,77%), ИСКЧ (-1,62%), префы "Башнефти" (-1,22%) и акции "Яндекса" YNDX(-0,99%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2240-2340 пунктов, а РТС – в коридоре 1135-1165 пунктов.

Ткачук прогнозирует повышенную волатильность фондовых индексов в начале следующей недели.

"Индексу Мосбиржи будет непросто продолжить рост – для достижения района исторических максимумов в 2400 пунктов осталось дорасти 5%. От текущих уровней велика вероятность отката вниз. Актуальные уровни для индекса Мосбиржи на начало следующей недели составляют 2270-2300 пунктов, для индекса РТС – 1135-1150 пунктов", - говорит аналитик.

В свою очередь, Елена Кожухова из "Велес Брокер" отмечает, что российские индексы завершают неделю на оптимистичной ноте, однако техническая картина в целом все еще выглядит неоднозначной: индекс Мосбиржи держится выше 2255 пунктов, что дает шансы на продолжение роста, долларовый же индекс РТС остается ниже уровня сопротивления в 1165 пунктов.