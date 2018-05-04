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Объем несанкционированных переводов денег в банках РФ в 2017 г снизился на 15% - ЦБ


Рынки

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Объем несанкционированных операций по переводу денежных средств в российских банках по итогам 2017 года сократился на 15% и составил 2,53 миллиарда рублей, следует из годового отчета Банка России.

"Вопросы обеспечения киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы являются важным направлением деятельности Банка России. Объем несанкционированных операций по переводу денежных средств продолжил снижаться и по итогам 2017 года составил 2,53 миллиарда рублей (в 2016 году – 2,98 миллиарда рублей)", - сказано в документе.

Регулятор отмечает, что в прошлом году было выявлено одно покушение на хищение денежных средств с корреспондентских счетов кредитных организаций, открытых в платежной системе Банка России, на сумму 27 миллионов рублей.

Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в прошлом году сообщал, что российские банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю, причем мошенникам интересны не только финансовые организации из топ-100, но более мелкие участники рынка. Самым используемым мошенниками вирусом, по его словам, стал Cobalt Strike. В феврале текущего года зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин рассказал, что хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей.

Скобелкин тогда же сообщил, что Банк России планирует сделать обязательным участие финансовых организаций в информационном обмене с ФинЦЕРТом с целью выявления и предотвращения киберугроз. В настоящее время кредитно-финансовые организации выступают участниками информационного обмена с ФинЦЕРТом на добровольной основе. По данным ЦБ, в информационном обмене участвует более 600 финансовых организаций.

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