ОБЗОР – Рубль вечером уверенно рос на нефти почти по $75 и компенсировал потери недели

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером уверенно рос к доллару и к евро на фоне попыток рынка нефти вернуться на уровень 75 долларов за баррель.

Слабые данные по рынку труда США за апрель поддержали спрос на рисковые активы и помогли рублю компенсировать потери недели, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.35 мск снижался на 0,6 рубля — до 62,43 рубля, курс евро - на 0,93 рубля — до 74,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ ПОТЕРИ НЕДЕЛИ

Курс рубля вечером уверенно рос к доллару и к евро, отыгрывая рост спроса на рисковые активы после снижения вероятности быстрого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС.

Этому способствовали слабые данные по американскому рынку труда за апрель. Безработица в США опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи. Аналитики полагали, что безработица в апреле снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 189 тысяч.

"Черное золото" получило поддержку также от усиливающихся ожиданий выхода США из ядерной сделки и восстановления санкций против Ирана. Решение по этому вопросу президент Дональд Трамп примет до 12 мая. Возобновление антииранских санкций понизит предложение нефти на мировом рынке, что подтолкнет ее цены к обновлению многолетних максимумов, полагают эксперты.

В целом же рыночная активность валютных торгов между майскими праздниками в России остается низкой. Ожидание инаугурации в понедельник Владимира Путина на посту президента России также сдерживает активность валютных торгов, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 1-1,3%. Рубль с лихвой компенсировал потери недели против евро и почти — против доллара. Рублевая цена "черного золота" поднялась немного выше отметки 4,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,4-63,4 рубля, евро – в коридоре 74,5-75,7 рубля, оценил Иван Марчена из ГК Forex Club.

На предстоящей неделе высока вероятность незначительного проседания курса доллара, считает Ирина Комарова из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Перспективы доллара на этой неделе видятся не очень радужными. Виной тому – ухудшение показателей деловой активности в сфере услуг США, снижение инвестиционной активности корпоративного сектора, а также негативная динамика фондового рынка. Не в пользу доллара играет и снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США", - добавила она.