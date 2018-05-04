Фондовые индексы США прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат

МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,39%, до 24262,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, до 7209,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,28%, до 2663,42 пункта.

Безработица в США в апреле опустилась с 4,1% до 3,9%, достигнув минимума с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи. При этом аналитики ждали снижения безработицы только до 4% и роста числа рабочих мест на 189 тысяч.

Почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,84 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.

Сдерживала рост индексов неопределенность относительно американо-китайских торговых отношений. Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая и каких-либо значительных результатов не принесли.

"Мы не получили никаких неприятных сюрпризов по итогам торговых переговоров, в статистике по рынку труда было как хорошее, так и плохое, при этом хорошие новости не добавили опасений, связанных с инфляцией, уровнем безработицы и тремя повышениями ставки ФРС. Это на самом деле лучший сценарий", - сказал агентству MarketWatch старший рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган (Art Hogan).