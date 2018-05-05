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Холдинг Уоррена Баффетта увеличил долю в Apple


Компании / Рынки / Акции

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета купил 75 млн акций Apple, сообщает телеканал CNBC.

"Это невероятная компания. Когда я смотрю на Apple, то думаю о том, что она зарабатывает почти вдвое больше, чем вторая по доходности компания в Соединенных Штатах", — заявил Баффетт.
По состоянию на конец 2017 года холдинг владел 165,3 млн акций Apple.
На фоне новостей о сделке акции Apple прибавили более 4% на бирже NASDAQ, до $184,16 за ценную бумагу, достигнув тем самым исторического максимума, а рыночная капитализация корпорации превысила $934 млрд.

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