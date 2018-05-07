Нефть дорожает на опасениях по поводу Венесуэлы и отношений США с Ираном

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром, нефть марки WTI впервые с ноября 2014 года торгуется на уровне выше 70 долларов за баррель на фоне опасений инвесторов по поводу кризиса в Венесуэле, а также перед решением президента США Дональда Трампа о дальнейшем участии в соглашении по иранской ядерной программе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% - до 75,74 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,96% - до 70,39 доллара за баррель.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Эти действия могут привести к снижению добычи и экспорта PDVSA. Кроме того, на прошлой неделе правительство Венесуэлы ввело внешнее управление на срок 90 дней в крупнейшем частном банке страны Banesco после задержания группы его руководителей. Их подозревают в проведении незаконных операций с национальной валютой.

Углубление экономического кризиса крупного экспортера нефти - Венесуэлы - негативно отражается на добыче и экспорте сырья, отмечают эксперты. Так, добыча нефти в Венесуэле с начала 2000-х годов уже сократилась в два раза, до 1,5 миллиона баррелей в день, поскольку страна не смогла инвестировать достаточно средств для поддержания своей нефтяной промышленности, отмечает агентство.

В то же время на нефтяные цены влияет беспокойство трейдеров относительно того, выйдет ли США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.