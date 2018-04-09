Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на текущей неделе

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе малого изменения рынка акций РФ и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи к завершению недели останется около 2290 пунктов, индекс РТС - немного выше 1145, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится на 1,5 доллара за баррель до 73,4 доллара, а курс евро к доллару останется выше 1,19. Курс рубля сохранится около 63,2 рубля против доллара и 75,5 к евро, ожидают аналитики.

Драйверы рынка

Цены на нефть останутся высокими в ожидании 12 мая, когда президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе из ядерной сделки по Ирану, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Он полагает, что сделка в целом пока останется в силе, однако возможно США введут новые ограничительные меры, которые могут позитивно сказаться на котировках нефти.

В случае если решение о возможности выхода из ядерной сделки с Ираном будет принято, то в краткосрочной перспективе цены на нефть поднимутся на новые многолетние максимумы, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

С одной стороны, сохраняется неопределенность в отношении реализации протекционистских инициатив США и Китая, а сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах оставляет скорее смешанные чувства, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

С другой стороны, по факту заседания Федрезерва и публикации данных по рынку труда США на неделе с 30 апреля по 6 мая волнения относительно более резкого повышения ставок Федрезервом могут несколько снизиться, а риск-аппетит на рынках локально улучшиться, соответственно, в условиях отсутствия новых негативных новостей по торговым ограничениям мировые фондовые рынки и валюты развивающихся стран на текущей неделе имеют шансы продемонстрировать умеренно-позитивную динамику, считает аналитик.

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный" еще одним драйвером выступит макроэкономическая статистика США, особенно по безработице, которая сможет прояснить, количество повышений ставки ФРС в этом году.

"Главным событием недели будет инаугурация президента РФ в понедельник и не столько инаугурация, сколько перестановки в правительстве. Предсказать какие это будут перестановки, сказать сложно, но инвесторы на них точно будут реагировать", - говорит Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Между тем Виктор Веселов из банка "Глобэкс" считает, что инвесторы могут занять выжидательную позицию. "Инаугурация президента РФ способна спровоцировать новые обвинительные реплики со стороны Конгресса США, поэтому инвесторы займут выжидательную позицию, несмотря на объявление о размерах дивидендных выплат", - считает Веселов.

Движение индексов

В условиях отсутствия новых неожиданных новостей негативного характера индекс Мосбиржи на текущей неделе может в очередной раз тестировать отметку в 2300 пунктов, полагает Поддубский из Промсвязьбанка. Сохранение положительной конъюнктуры на нефтяном рынке и возможность некоторого улучшения настроений на глобальных рынках может способствовать движению индекса Мосбиржи в диапазон 2300-2330 пунктов, добавляет он.

"Если не случится никаких негативных событий на внешнеполитическом фронте, то индекс ММВБ продолжит консолидироваться в районе отметки 2300 пунктов, так как поводов для дальнейшего роста нет. Индекс РТС, как обычно, будет находиться в полной зависимости от валютного курса", - считает Анна Кокорева из "Альпари".

Абрамович из Dukascopy Bank SA считает, что после выходных волатильность на локальном рынке акций может усилиться, в то время как внимание инвесторов на глобальном рынке переключится на макроэкономическую статистику из США и Китая. "В то же время торговое противостояние между штатами и Поднебесной временно перестанет влиять на динамику индексов. Тем не менее, геополитика по-прежнему будет оставаться основным фактором, который определит движение российских индексов", - говорит она.

На предстоящей неделе в фокусе мало важных локальных событий, а сама торговая неделя будет сокращенной из-за выходного дня в среду, напоминает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Техническая картина негативна. Рынок не смог закрепиться выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Возможна коррекция до уровня 2200 пунктов. Без внешних драйверов это, на мой взгляд, невозможно, однако на биржах в США на фоне корпоративных отчетов пока сохраняется негативная динамика. При пробое вниз отметки 2600 пунктов по индексу S&P500, снижение на отечественных площадках усилится", - считает эксперт.

Российский рынок акций в последнее время преимущественно рос, восстанавливаясь после обвала в "черный понедельник", отмечает Василий Карпунин из "БКС Брокер". Сейчас эта фаза подъема подошла к концу и высоки шансы формирования боковой консолидации в районе 2225-2300 пунктов, считает эксперт.

Рубль в боковике

Не просматривается причин для заметного укрепления или ослабления рубля, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Российский рубль остается заметно недооцененным по фундаментальным метрикам, однако краткосрочные колебания рубля в первую очередь определяются общими настроениями в отношении всей группы валют emerging markets, говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"В этой связи на горизонте ближайшей недели мы оцениваем перспективы рубля более консервативно, и рассчитываем на сохранение курса в диапазоне 62-64 рубля за доллар", - добавил он.

Потенциал укрепления курса рубля относительно доллара ограничен, и рост цен на нефть не окажет сильного влияния на него, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

Прошедшее заседание ФРС не внесло кардинальных изменений в текущую ДКП в США, а комфортный уровень цен на нефть по-прежнему нивелирует для рубля локальное укрепление доллара на внешних площадках, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Покупки валюты для Минфина, скорее, оказывает прежде всего психологическое давление на отечественную валюту. Даже если объем покупок будет увеличен, данные новости окажут влияние на рынок лишь в первые дни. Кроме того, влияние валютных покупок будет компенсироваться стартующим налоговым периодом и регулярными депозитными операциями ЦБ", - добавил он.

Интересные идеи

На текущей неделе более вероятна "слабо нисходящая" тенденция, но динамику "лучше рынка" покажут акции "Ростелекома" RTKM и "Роснефти" ROSN, считает Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Кочергин из банка "Восточный" полагает, что наиболее привлекательны будут нефтяной и металлургический сектор, а наименее - сектор IT. Среди лидеров роста он называет бумаги "Роснефти", "Лукойла" LKOH, "Северстали" CHMF, Х5, "Новатэка" NVTK, "Норильского Никеля", а среди аутсайдеров - бумаги "Сургутнефтегаза SNGS, "Магнита" MGNT и "Россетей".

Кокорева из "Альпари" из корпоративных событий выделяет только отчетность ММК по МСФО за первый квартал 2018 года.

Лучше рынка, по мнению Ващенко из ИК "Фридом Финанс", будут торговаться бумаги Московской биржи, "Магнита", "Мегафона" MFON, "Яндекса" YNDX, аутсайдерами будут бумаги металлургического сектора. "Введение США пошлин на импорт отсрочено, но принципиально, скорее всего, ничего не поменяется", отмечает аналитик. Бумаги нефтегазового сектора будут торговаться разнонаправленно, добавляет он.

Если предположить, что нефтяные котировки Brent останутся в районе 71-75,5 доллара за баррель по марке Brent, то на российском рынке акций после небольшой коррекции вновь можно будет присмотреться к нефтегазовому сектору ("Лукойл", "Роснефть"), считает Карпунин из "БКС Брокер". Вновь можно обратить внимание и на акции Сбербанка SBER при их откате к 220-225 рублям, добавляет эксперт.