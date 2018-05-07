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Цена биткоина снижается в рамках коррекции


Рынки / Валюта

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром опускается в цене в рамках коррекции после удорожания на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.06 мск биткоин дешевел на 4,69%, до 9,327 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 4,09%, до 9,28 тысячи долларов, на OKEx — на 4,49%, до 9,292 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют - Ethereum - на 6,74%, до 753,18 доллара, Ripple - на 6,59%, до 0,82 доллара, Bitcoin Cash - на 7,53%, до 1,613 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 435,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.

"Сегодня рынок криптовалют снижается на 3-6%, корректируясь после роста на прошлой неделе", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

В воскресенье стоимость биткоина достигала 9,9 тысячи долларов. По мнению аналитика, криптовалюта в ближайшее время продолжит стремиться к отметке в 10 тысяч долларов. "Сейчас идет откат и консолидация перед следующей попыткой", - сказал эксперт.

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