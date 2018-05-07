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Биржи Европы изменяются разнонаправленно


Рынки / Индексы

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник изменяются разнонаправленно, реагируя на оптимизм на американских рынках в пятницу и внутренние корпоративные и макроэкономические новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.23 мск французский CAC 40 опускался на 0,12%, до 5509,55 пункта, немецкий DAX - поднимался на 0,15%, до 12838,37 пунктов. Биржи Великобритании закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,86%, до 7567,14 пункта.

С одной стороны инвесторы Европы положительно реагируют на то, что индексы США по итогам пятницы выросли в среднем на 1,5% после данных по рынку труда в стране. Так, по сообщению Минтруда США, безработица в стране в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. При этом аналитики ждали снижения показателя только до 4%. Однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, хотя аналитики ждали роста на 189 тысяч.

Кроме того, участники торгов обращают внимание на корпоративные и макроэкономические новости европейского региона. Так, одна из крупнейших в мире перестраховочных компаний, немецкая Hannover Re сообщила, что ее чистая прибыль в январе-марте повысилась по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на 3,3%, до 273,4 миллиона евро. Акции компании дорожают в среднем на 2%.

В то же время инвесторы продолжают отыгрывать новость о том, что глава французской авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанаяк (Jean-Marc Janaillac) уйдет в отставку после того, как сотрудники компании отклонили предложенное им соглашение об оплате труда. Акции компании дешевеют примерно на 13%.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают также данные о том, что объем заказов промышленных предприятий Германии в марте 2018 года снизился на 0,9% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали повышения показателя на 0,5%.

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