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Биржи АТР, кроме Японии, закрылись ростом вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом, поддержав оптимизм на американских торговых площадках в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,48% - до 3136,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,85%, до 1822,18 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,2%, до 29994,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, до 6084,5 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,03%, до 22467,16 пункта. Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с праздником в стране. Корейский KOSPI завершил предыдущую сессию снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.

С оптимизмом восприняли азиатские инвесторы тот факт, что индексы США закрыли торги пятницы ростом в среднем на 1,5% на фоне данных по рынку труда в стране. По сообщению минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. Аналитики ждали снижения показателя только до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, хотя аналитики ждали роста на 189 тысяч.

Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать результаты торговых переговоров между Китаем и США, которые достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов. Но в то же время стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, поэтому необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.

По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, позитивная реакция на статданные по американской безработице перевешивает негатив от напряженных торговых переговоров США и Китая.

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