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Рубль продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться сильнее к доллару, чем к евро, на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс; небольшое давление на рубль оказывает также сообщение об увеличении объема покупок валюты Минфином РФ, следует из данных Московской биржи.

Эксперты и участники торгов внимательно следили за выступлением президента России Владимира Путина на инаугурации. Вместе с тем они находятся в ожидании объявления нового состава правительства.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск понедельника рос на 33 копейки - до 62,83 рубля, курс евро - на 16 копеек, до 74,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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С начала торгов рубль терял порядка 20-36 копеек к доллару и показывал разнонаправленную динамику к евро.

Дополнительное давление на рубль оказало сообщение, что Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует купить на внутреннем рынке валюту на сумму до 322,8 миллиарда рублей при ежедневных операциях на 16,1 миллиарда рублей. Таким образом, Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиарда рублей и суммарным объемом в 240,7 миллиарда рублей в период с 6 апреля по 8 мая.

Вместе с тем в указанном периоде ЦБ приостанавливал эти операции на фоне скачка курса доллара после ужесточения санкций США в начале апреля, а затем пересмотрел параметры ежедневных покупок. В результате в последние дни объем покупок был на уровне 18,5-18,9 миллиарда рублей в день.

 

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