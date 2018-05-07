Рынок акций РФ и рубль нейтрально отреагировали на новость о кандидатуре Медведева

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля нейтрально отреагировали на новость о внесении в Госдуму кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ, следует из данных Московской биржи.

Рубль продолжил снижаться теми же темпами под давлением информации о будущем росте покупок валюты Минфином, рынок акций продолжил расти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск понедельника рос на 40 копеек- до 62,9 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 74,89 рубля.

Индекс Мосбиржи к этому моменту рос на 0,45% - до 2299,77 пункта, индекс РТС - на 0,43%, до 1151,5 пункта.

Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев возглавлял кабмин весь предыдущий срок работы Владимира Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года. Ранее в понедельник состоялась инаугурация Путина на новый президентский срок.