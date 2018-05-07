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В Кузбассе увеличили до 1 млрд руб поддержку сельхозпроизводителей в 2018 г


Экономика / Рынки / Акции
  • #Уборка урожая
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КЕМЕРОВО, 7 мая - ПРАЙМ. Поддержка местных производителей сельскохозяйственной продукции в Кемеровской области будет увеличена в 2018 году до 1 миллиарда рублей, сообщает в понедельник пресс-служба региональной администрации.

"По решению (врио главы администрации области) Сергея Цивилева в Кузбассе увеличат поддержку сельхозпроизводителей. В целом поддержка сельхозпроизводителей в 2018 году составит порядка 1 миллиарда рублей (из бюджетов разных уровней), это на 145 миллионов рублей больше по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

По данным властей, дополнительную поддержку получат личные подсобные хозяйства, реализующие молоко в кооперативы: уже с 1 мая ставка за 1 килограмм молока увеличена с 2 до 4 рублей в летний период и с 1 до 2 рублей в зимне-стойловый период. Финансирование по подпрограмме "Развитие растениеводства" увеличено в 1,3 раза (с 194,4 миллиона рублей в 2017 году до 258,4 миллиона в 2018 году), в том числе возмещение части затрат на приобретение элитных семян увеличено в 2,3 раза (с 15,8 до 36,2 миллиона рублей).

По подпрограмме "Развитие животноводства" в два раза увеличена поддержка на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) молочного направления — с 24,4 миллиона до 50 миллионов рублей. Ожидается, что в 2018 году такой мерой воспользуются более 100 заявителей на содержание 25,5 тысячи голов (предполагаемая ставка субсидии на 1 корову вырастет с 1,3 тысячи до 1 964 рублей). На племенное животноводство направят порядка 103,4 миллиона (в 2017-м было 26,5 миллиона рублей).

Увеличена поддержка малых форм хозяйствования. Так, по направлению "Развитие семейных животноводческих ферм" она возросла с 36 миллионов до 42,5 миллиона рублей. Грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы выросла с 5,5 миллиона до 36,2 миллиона рублей.

"В числе новых мер — возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение маточного поголовья с целью ликвидации лейкоза. Финансирование по данному направлению составит 79 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям при вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. На данный вид поддержки в областном бюджете запланировано 25 миллионов рублей", — отметили в обладминистрации.

 

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