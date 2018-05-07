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Рынок ожидал кандидатуру Медведева на пост премьера, но определенность позитивна


Рынки / Акции

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Внесение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра - ожидаемый рынком шаг, который не повлечет сильных колебаний, вместе с тем это позитивно с точки зрения снижения неопределенности, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Прошлый состав правительства ушел в отставку ранее в понедельник, после инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года. Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая 2018 года.

"Я думаю, что, скорее всего, для рынков мы вряд ли увидим какую-то резкую реакцию. В принципе такого рода шаг со стороны президента был ожидаемым и такого рода преемственность предполагалась в формировании нового правительства. Такого рода шаг лежит в русле ожиданий, и ни с точки фондового, ни с точки зрения валютного рынка, наверное, здесь эффект не будет очень значительным", - сказал Лисоволик РИА Новости.

"С точки зрения предсказуемости есть определенный позитивный эффект: неопределенность несколько снижается, и ситуация становится более понятной и определенной", - добавил он.

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