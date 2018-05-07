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Цена на нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила $76 за баррель


Commodities / Рынки

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель на фоне кризиса в Венесуэле и ожиданиях решения США по ядерной сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% - до 76,01 доллара за баррель. Минутами ранее Brent подскочила до отметки в 76,22 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12%, до 70,5 доллара за баррель.

Очередной максимум: нефть впала в политическую зависимость >>

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