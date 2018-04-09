Рынок акций РФ вырос на позитиве от западных площадок и нефти

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок вырос в понедельник по основным индексам на позитиве от западных площадок и нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,33% - до 2297,12 пункта, индекс РТС - на 0,63%, до 1153,85 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 мск рос на 27 копеек - до 62,77 рубля, курс евро - на 10 копеек - до 74,89 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,55% - до 76,03 доллара за баррель.

"Сегодня на российском фондовом рынке был спокойный торговый день. Индекс Московской биржи открылся с рывком вверх на 0,6%, но во второй половине дня растерял половину роста", - отмечает Роман Ткачук из "Альпари".

Как замечает эксперт, рынок акций нейтрально отреагировал как на инаугурацию Владимира Путина, так и на внесение на рассмотрение Госдумы кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. Кандидатура Медведева была наиболее вероятной, отмечает аналитик.

Внешний фон позитивен: под вечер американский индекс S&P 500 прибавлял 0,52%, а европейский STOXX 600 рос на 0,61%, указывает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Среди лидеров роста – акции ММК (2,71%), префы "Транснефти" (2,55%), акции "Газпром GAZP нефти" (2,49%), НЛМК (2,34%), ИСКЧ (2,2%), а также акции "Интер РАО" IRAO(2,17%), "Яндекса" YNDX(2,16%) и акции "Алросы" ALRS(2,11%).

Привилегированные акции "Транснефти" на Мосбирже в понедельник выросли в цене на 1,79% после заявления компании о том, что она готова выплатить дивиденды за 2017 год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-3,05%), акции Polymetal (-1,76%), "Новатэка" NVTK(-1,53%), префы "Татнефти" TATN(-0,88%) и префы "Селигдара" SELG(-0,86%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евгений Линчик из компании "Сбербанк SBER Управление Активами" сохраняет позитивный взгляд на динамику фондового рынка на текущей неделе. Индекс Мосбиржи может протестировать уровень в 2350 пунктов, полагает он.

"Среди значимых событий этой недели выделяем рассмотрение Дональдом Трампом участия в иранской ядерной сделке – срок истекает 12 мая. Возможен отказ от сделки и расширение санкций в отношении Тегерана. В этом случае Brent направится в район 80 долларов, а российский фондовый рынок – к новому максимуму 2400 пунктов по индексу Московской биржи. Других факторов роста у российского фондового рынка на горизонте не видно", - комментирует Ткачук из "Альпари".