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Биржи США закрылись в плюсе


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили понедельник в плюсе, однако рост сдерживали заявления президента страны Дональда Трампа, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,39%, до 24357,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,77%, до 7265,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 2672,63 пункта.

Трамп во вторник объявит, будет ли выходить из "ядерного соглашения", которое было заключено международным сообществом с Ираном в 2015 году. "Я объявлю мое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня (21.00 мск)", — написал Трамп в Twitter.

"Мы ждем ясности по иранской сделке. Если Трамп выйдет из нее, чего другие лидеры призывают не делать, поставки будут сокращены, что повлияет на рост спроса и цен", - считает Марк Мартиак (Mark Martiak) из First Allied Securities, слова которого приводит агентство MarketWatch.

Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США в апреле. Как прогнозируют эксперты, показатель в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном — 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.

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