Нефть дешевеет после роста до рекордных отметок перед решением США по Ирану

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее максимума за 3,5 года - трейдеры ждут, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник свое решение по иранской ядерной сделке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% - до 75,41 доллара за баррель, при этом днем ранее цена Brent впервые с 27 ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,2%, до 69,88 доллара за баррель.

Коррекция цен связана с фиксацией прибыли на рынке после вчерашнего роста котировок, вызванного сообщением Трампа, что он уже во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном. Президент США сообщит о своем решении в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 мск).

"Нефтяной рынок оценил высокую вероятность выхода Трампа из ядерной сделки с Ираном. Если он собирается ввести санкции, подобные тем, которые США ввели в 2012 году, это может вызвать нехватку нефти", - сказал агентству Рейтер старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши (Tatsufumi Okoshi).

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

По мнению аналитиков, на рынках остаются опасения перебоев в поставках на фоне новостей из Венесуэлы. Как сообщило агентство в понедельник со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле.