Биржи АТР торгуются в плюсе на фоне ожиданий решения Трампа по ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуется в плюсе, трейдеры ожидают решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,91% - до 3165,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1834,38 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,17% - до 30345,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,26% - до 6100,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,29%, до 22531,46 пункта, корейский KOSPI - на 0,13%, до 2465,44 пункта.

Во вторник участники рынка ждут решения Трампа, который обещал объявить в 21.00 по мск, будут ли США выходить из иранского "ядерного соглашения". Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выхода из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствиями с договоренностями до 12 мая, президент США объявил, что это продление будет последним.

Рост китайских индексов поддержан позитивными данными внутренней статистики. Так, ранее во вторник главное таможенное управление страны сообщило, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт - на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей - экспорта на 6,3%, импорта - на 16%.

"Я думаю, что это просто резкое колебание конъюнктуры рынка, поскольку трейдеры ждут заявления Трампа", - прокомментировал динамику торгов рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство MarketWatch.