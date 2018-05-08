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Стоимость золота снижается на фоне удорожания доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Золото дешевеет утром во вторник, в то время как доллар торгуется на максимумах с ноября-декабря прошлого года на сигналах от ФРС США о более активном подъеме ставки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 8.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,8 доллара, или на 0,13%, до 1312,6 доллара за тройскую унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро - росла на 0,03%, до 16,49 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 92,83 пункта.

По словам старшего рыночного аналитика Think Markets UK Наима Аслама (Naeem Aslam), которые приводит агентство Market Watch, рост курса доллара и удешевление золота вызваны заявлениями ряда членов ФРС о том, что они настроены на более агрессивное повышение процентной ставки, несмотря на умеренность официальной позиции Федрезерва.

По мнению эксперта, регулятор может повысить ставку уже в следующем месяце, и падение уровня безработицы в США еще больше подкрепило эти ожидания, несмотря на незначительный рост заработной платы в стране. В прошлую пятницу Минтруда США сообщило, что безработица в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года.

Позднее на этой неделе рынок ожидает статистику по инфляции в США, которая служит одним из основных ориентиров для ФРС при принятии решения по ставке. Как прогнозируют эксперты, показатель в апреле в годовом выражении составил 2,5%, а в месячном - 0,3%. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,4% в годовом выражении, а в месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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