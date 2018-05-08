События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 мая

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB ММК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

RUB Юнипро - операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

RUB Юнипро - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и за 1кв2018) 0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 2016 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017

RUB ММК - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018, реестр для выплаты - 13.06.2018) 0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 2016 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017