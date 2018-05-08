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События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 мая


Рынки
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март)0,10% -0,2% (факт)
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март)-1,50% -0,1% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Объём розничных продаж (м/м) (март)0,60%0% (факт)
6:30 CNYКитай - Объём экспорта (г/г) (апрель)-2,70%12,9% (факт)
8:30 CNYКитай - Объём импорта (г/г) (апрель)14,40%21,5% (факт)
10:30 CNYКитай - Сальдо торгового баланса (USD) (апрель) -4,98 млрд юаней28,78 млрд юаней (факт)
6:45 JPYЯпония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)0,03%0,05% (факт)
9:00 EURГермания - Объём промышленного производства (м/м) (март)-1,60%0,80%
9:00 EURГермания - Сальдо торгового баланса (март)19,2 млрд евро19,9 млрд евро
10:15 USDСША - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
10:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель)1,50%-0,30%
10:30 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апрель)2,70%3,30%
12:00 EURЕврозона - Экономические прогнозы ЕС
15:15 CADКанада - Объём строительства новых домов (апрель)225,2 тыс218 тыс
17:00 USDСША - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март)6,052 млн барр6,02 млн барр
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)3,427 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBММК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBЮнипро - операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
 RUBЮнипро - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и за 1кв2018) 0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 20160,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017
 RUBММК - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018, реестр для выплаты - 13.06.2018)0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 20160,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBИркутскэнерго - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018)0 - див-д 20160 (рекоменд. СД) - див-д 2017
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