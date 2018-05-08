События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 мая

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март)
|0,10%
|-0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март)
|-1,50%
|-0,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,60%
|0% (факт)
|6:30
|CNY
|Китай - Объём экспорта (г/г) (апрель)
|-2,70%
|12,9% (факт)
|8:30
|CNY
|Китай - Объём импорта (г/г) (апрель)
|14,40%
|21,5% (факт)
|10:30
|CNY
|Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (апрель)
|-4,98 млрд юаней
|28,78 млрд юаней (факт)
|6:45
|JPY
|Япония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|0,03%
|0,05% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-1,60%
|0,80%
|9:00
|EUR
|Германия - Сальдо торгового баланса (март)
|19,2 млрд евро
|19,9 млрд евро
|10:15
|USD
|США - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|10:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель)
|1,50%
|-0,30%
|10:30
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апрель)
|2,70%
|3,30%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Экономические прогнозы ЕС
|15:15
|CAD
|Канада - Объём строительства новых домов (апрель)
|225,2 тыс
|218 тыс
|17:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март)
|6,052 млн барр
|6,02 млн барр
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,427 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ММК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Юнипро - операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Юнипро - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и за 1кв2018)
|0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 2016
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|ММК - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018, реестр для выплаты - 13.06.2018)
|0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 2016
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Иркутскэнерго - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018)
|0 - див-д 2016
|0 (рекоменд. СД) - див-д 2017