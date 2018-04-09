Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дорожают

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 1,84% - до 6,2 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,89%, до 65,44 доллара, "Новатэка" NVTK - снижалась на 1,47%, до 123,85 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 0,28%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" - на 2,47%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 0,73% - до 1,82 доллара, Сбербанка SBER - на 0,51%, до 14,68 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,12% - до 21,22 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,14% - до 17,38 доллара, "Северстали" CHMF - дешевели на 0,03%, до 15,42 доллара, НЛМК - дорожали на 1,41%, до 24,78 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опускались на 0,98% - до 18,72 доллара, "Ленты" - поднималась на 0,35%, до 5,78 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличивалась на 1,01% - до 3,41 доллара.