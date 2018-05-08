Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене перед решением США по Ирану

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс доллара умеренно повышается по отношению к евро и снижается по отношению к иене во вторник днем в свете ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,1880 доллара за евро с 1,1923 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 108,91 иены за доллар со 109,09 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 93,05 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник находится "иранская тема". Президент США Дональд Трамп обещал в течение дня объявить, будут ли США выходить из иранского "ядерного соглашения", достигнутого международным сообществом в 2015 году.

Валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери (Manuel Oliveri), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что предстоящее заявление Трампа расценивается рынками как дестабилизирующее ситуацию и может негативно отразиться на интересе инвесторов к рисковым активам.

Иена считается наиболее консервативным и защищенным от рисков валютным активом, далее на "шкале надежности" среди основных мировых валют располагается доллар, что и предопределяет складывающуюся динамику курсов.

На евро определенное влияние дополнительно оказывает и новая порция макроэкономической статистики из Германии. Во вторник стало известно, что объем промышленного производства в стране вырос в марте на 1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. В то же время объем экспорта страны вырос в марте в месячном выражении на 1,7%, хотя аналитики ждали роста на 1,8%, а импорт снизился на 0,9% про прогнозах роста на такую же величину.