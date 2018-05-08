Нефть по-прежнему дешевеет на фоне ожидания рынком решения по иранской ядерной сделке

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем, рынок ожидает решения президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном, которое будет объявлено позднее во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.30 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% - до 75,44 доллара за баррель. При этом в ходе торгов понедельника нефть этой марки впервые с ноября 2017 года превысила отметку в 76 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,26% - до 69,86 доллара за баррель.

Во вторник в фокусе внимания трейдеров остаётся дальнейшая судьба иранской ядерной сделки. Президент США объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из иранского "ядерного соглашения", достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году, во вторник в 21.00 мск.

"До тех пор, пока мы не получим большей ясности по поводу намерений Трампа, мы вряд ли увидим дальнейший рост стоимости нефти", - считает аналитик исследовательской фирмы Energy Aspects Вирендра Чаухан (Virendra Chauhan), которого цитирует агентство Рейтер.

Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением экспорта иранского сырья на мировые рынки. По мнению эксперта, в том случае, если США введут санкции, подобные тем, которые были введены в 2012 году, иранское предложение на рынке нефти сократится на 0,4 миллиона баррелей в сутки.